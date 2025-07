O alerta da demografia para a Previdência

Os impactos das transformações demográficas para o equilíbrio fiscal ganharam destaque no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 . De acordo com o documento, o rombo do INSS previsto para 2025, de R$ 328 bilhões, deverá mais do que quadruplicar até 2100. Em valores correntes, o déficit alcançará R$ 1,47 trilhão.

Como resultado, a proporção de indivíduos aptos a ofertar sua mão de obra no mercado de trabalho (faixa etária entre 16 e 59 anos) diminuirá de 62,6% em 2025 para 51,8% em 2060. Além disso, a razão de idosos (grupo com 60 anos ou mais) subirá de 16,6% para 34,6% nesse ínterim, ou seja, um em cada três habitantes.

A situação preocupa porque as despesas totais com previdência somam cerca de 14,5% do PIB. Esse nível é compatível com países cuja estrutura condiz com uma quantidade de idosos cerca de três vezes superior à do Brasil.