Resiliência climática para nossas estradas

Por Fabiano Martins de Medeiros, diretor superintendente da Ecosul

De novo, as chuvas levaram temor e prejuízos ao Rio Grande do Sul. Embora tenha chovido menos do que em maio de 2024, os volumes foram suficientes para elevar diversos rios e causar danos em muitas cidades. Novamente, vidas foram perdidas, pessoas saíram das suas casas e houve impacto na infraestrutura viária.

Pontes foram levadas pela correnteza, vias foram bastante prejudicadas e diversas rotas ficaram bloqueadas, total ou parcialmente. A logística, os serviços de emergência e o abastecimento de serviços essenciais foram atingidos. Mesmo que o estrago tenha sido menor, o evento deste junho mostra a urgência de não apenas reparar danos, mas tornar nossas rodovias resilientes para as mudanças climáticas.

Os extremos do clima, que antes eram raros, agora têm frequência cada vez maior. Estruturas projetadas para uma realidade de décadas atrás não darão conta dos desafios do amanhã, evitando a interrupção do trânsito das pessoas, da nossa produção e, sobretudo, das forças de saúde e segurança no resgate e socorro em tragédias.

É preciso olhar no detalhe cada rodovia e, a partir da sua realidade e entorno, investir em melhorias, como elevação do leito em áreas sujeitas a alagamento, reforço nas estruturas de pontes e nos taludes, bem como na contenção de encostas, assim como o uso de materiais mais resistentes à ação do tempo, como erosão.

Na área de concessão da Ecovias Sul, estamos investindo R$ 40 milhões para reconstruir três pontes da BR-116, sobre os arroios Viúva Tereza, Corrientes e Contagem, entre os kms 470 e 502. Estudos que realizamos, com apoio de especialistas, mostraram a necessidade de substituição das estruturas, prevista para ser concluída até fevereiro, e que trará mais segurança na ligação à metade Sul do RS.