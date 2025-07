Mesmo com Selic em alta, mercado imobiliário mostra recuperação em Porto Alegre

Com a taxa Selic em 15% ao ano, o mercado imobiliário brasileiro enfrenta desafios e a movimentação de negócios já demonstra reação do consumidor. Em comparação com o final de 2024, o primeiro trimestre de 2025 teve queda de 43% nos financiamentos. A partir do segundo trimestre surgiram sinais de retomada: queda de 19% na comparação com o final do ano passado. A expectativa no segundo semestre é pela transformação de desafios em oportunidades, retomando o crescimento do último ano.