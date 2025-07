Mais plástico do que peixes? O futuro que ainda podemos evitar

Em 2016, a Fundação Ellen MacArthur, em parceria com o Fórum Econômico Mundial e com o apoio analítico da McKinsey & Company, publicou o relatório The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics. Desde então, uma frase extraída desse estudo passou a circular amplamente em matérias, palestras e redes sociais: "Se nada mudar, até 2050 haverá, em peso, mais plásticos do que peixes nos oceanos."