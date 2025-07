Liberdade: a urgência de um novo começo

A liberdade individual não é apenas um princípio abstrato — é o alicerce de toda sociedade que deseja ser próspera , justa e verdadeiramente humana. No entanto, no Brasil de hoje, esse valor tem sido sistematicamente desprezado em nome de um projeto estatista, centralizador e hostil à responsabilidade. Estamos trilhando um caminho perigoso, marcado pela deterioração institucional, pelo descontrole fiscal e por uma visão de mundo que rejeita o protagonismo do indivíduo e mina as bases da autonomia pessoal, da criatividade e da cooperação voluntária.

Desde 1986, o Instituto Liberdade, que tenho a honra de presidir, atua na formação da opinião pública em favor dos ideais liberais. Nossa trajetória é marcada pela defesa intransigente da propriedade privada, do governo limitado, da livre iniciativa e do Estado de direito. Como instituto independente, promovemos o debate e produzimos conhecimento com o objetivo de mostrar que há outro caminho, com mais liberdade e menos Estado, de mais confiança no cidadão e menos tutela burocrática. Acreditamos que somente por meio da liberdade plena o Brasil poderá realizar seu potencial adormecido.