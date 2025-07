Emergências superlotadas e terceirização da responsabilidade

Por Eduardo Neubarth Trindade, professor da Medicina da UFRGS e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers)

As emergências hospitalares no Rio Grande do Sul vivem um colapso anunciado. Superlotadas, sem equipes fixas e com escalas instáveis, tornaram-se símbolo de um modelo de gestão que terceiriza não apenas os serviços, mas também a responsabilidade pela saúde pública.

Perde-se a continuidade, o comprometimento e o senso de pertencimento das equipes

Os governos municipais e estadual vêm adotando, com preocupante naturalidade, a terceirização da contratação de médicos e demais profissionais da saúde. Empresas intermediárias assumem esse papel, muitas vezes impondo vínculos precários por meio de pessoa jurídica, sem qualquer relação formal com os hospitais. Perde-se, assim, a continuidade, o comprometimento e o senso de pertencimento das equipes.

Esse modelo de contratação, além de fragilizar juridicamente os profissionais, precariza a assistência. Emergências passam a operar com alta rotatividade, escalas incompletas e ausência de responsabilidade direta dos gestores. A consequência recai, como sempre, sobre a população: aumento no tempo de espera, sobrecarga dos profissionais e queda na qualidade do atendimento.

É inaceitável que, diante de uma crise sanitária persistente e de tantas demandas sociais, a resposta dos governos seja a terceirização generalizada e a omissão na fiscalização da assistência. A saúde pública exige planejamento, vínculos sólidos, equipes estáveis e valorização efetiva dos profissionais.

Mais do que medidas pontuais, o Brasil precisa de projetos de Estado para a saúde, e não apenas de iniciativas transitórias de governo. Políticas públicas sustentáveis devem transcender ciclos eleitorais e garantir continuidade, estrutura e dignidade ao atendimento em saúde.