Vivemos momentos difíceis na geopolítica do clima e isso tem mais relação com poder do que com inundações. Quais são os países que mais poluem? Os de maior consumo per capita. Quais são os países que mais sofrem com a poluição? Os mais pobres, onde a desigualdade é maior. É fácil pensar que quem polui seja responsabilizado e quem sofre com a poluição, compensado ou, no mínimo, apoiado na implementação de soluções. No entanto, não é tão simples assim.