Educação exige equilíbrio entre razão e emoção

Por Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS)

É com esse olhar que realizaremos, de 23 a 25 de julho, na PUCRS, o 18º Congresso do Ensino Privado do RS. Com o tema “Razão e emoção: conectando aprendizagens”, o evento reunirá 1,5 mil educadores de todo o Estado para refletir sobre os caminhos da educação diante de temas como inteligência artificial, neuroaprendizagem, metodologias ativas, saúde mental e liderança.