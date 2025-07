É tempo de Empreender RS

Por Ernani Polo, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico

Ao longo dos anos, o Rio Grande do Sul vem passando por enfrentamentos e transformações estruturais. O equilíbrio fiscal e o ajuste de contas, que hoje são uma realidade do nosso Estado, são fruto do desempenho dos governos da última década e da atual gestão, de Eduardo Leite e Gabriel Souza, que fortalecem o território gaúcho como um ambiente competitivo e seguro para empresas. Essa narrativa está presente em entregas. O Estado fechou 2024 com mais de R$ 100 bilhões de investimentos privados oriundos de setores diversificados, como inovação, agro, infraestrutura e turismo, o que evidencia a consolidação contínua do RS como destino de negócios.

Nesse sentido, apresentamos o Empreender RS — ações que impulsionam o futuro do Rio Grande do Sul —, que será lançado hoje à tarde, no Palácio Piratini. Esse movimento tem o propósito de firmar o Estado como um polo de prospecção de mercados e de promoção de negócios nacionais e internacionais.

Deixamos de ser uma opção para negócios e passamos a ser uma escolha

Nesse evento, serão apresentadas medidas construídas em conjunto entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Invest RS. A finalidade é seguir apoiando a reconstrução das indústrias gaúchas por meio do Fundopem Recupera e de iniciativas que vão dar perenidade ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que é um projeto de Estado e não de governo. Entre os anúncios, destacamos a capacitação de municípios, que vai prepará-los para receber investimentos, e, em parceria com a ADVB, o apoio às indústrias gaúchas que desejam exportar os seus produtos. Também haverá uma entrega conjunta com a Fiergs para estimular a produção local no atendimento a grandes investimentos, o que vai gerar um reflexo positivo na economia.