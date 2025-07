Dois anos de um novo saneamento

Por Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan

Em julho de 2023, iniciamos um novo ciclo na Corsan, guiados pelo compromisso inegociável de fazer do saneamento uma prioridade real para o Rio Grande do Sul. Desde então, há uma transformação estrutural em curso, com uma operação baseada em eficiência, impacto social e visão de longo prazo, garantindo o direito presente e futuro ao saneamento para mais de 6 milhões de gaúchos.

Saímos de uma média de R$ 400 milhões para R$ 1,5 bilhão por ano em investimentos

Assumimos com coragem os passivos históricos — judiciais, previdenciários, operacionais — e enfrentamos as dores da transição com responsabilidade, sem perder o foco no futuro. Modernizamos a gestão, reestruturamos processos, redesenhamos e empoderamos nosso time.

Saímos de uma média de R$ 400 milhões para R$ 1,5 bilhão por ano em investimentos, garantindo que reservatórios, redes, adutoras, estações de tratamento e laboratórios entrem em operação, funcionem com excelência e recebam melhorias. Esse salto financeiro também nos permite tirar do papel a universalização do esgoto, cuja meta de 90%, definida por lei, deve ser entregue até 2033. E neste grande desafio também já demos a largada: em dois anos, aumentamos em 25% o percentual de redes coletoras de esgoto construído em 57 anos de Corsan pública. Passamos de 20% para 25%, avanço com desdobramentos positivos profundos para o meio ambiente e a dignidade de quem atendemos.

A resposta da Corsan também tem sido determinante diante dos extremos climáticos. Investimos mais de R$ 230 milhões em resiliência hídrica e reduzimos os municípios com risco crítico de desabastecimento usando inovação, monitoramento em tempo real e energia limpa. Ações que mostram que é possível reagir com agilidade e humanidade a cenários desafiadores.