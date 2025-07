Depois das águas

Por Walter Lidio Nunes, vice-presidente do Transforma RS

As enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul escancararam mais do que a força da natureza: revelaram a fragilidade das instituições públicas diante de crises climáticas cada vez mais frequentes.

Reconstrução precisa ser guiada por uma governança integrada e participativa

Passado um ano, e com novas chuvas afetando o RS, ainda não há uma agenda de Estado unificada, com um planejamento de longo prazo. Persistem a fragmentação das ações, a falta de coordenação entre esferas de governo, a distância entre ciência, planejamento e política e a desconexão entre o poder público e uma sociedade que respondeu com coragem e solidariedade.

A reconstrução do RS precisa ser guiada por uma governança integrada e participativa, que articule num só fórum todos os poderes, os entes federativos, os órgãos de controle, a comunidade científica e a sociedade civil. Isso implica criar um comitê central de governança com metodologias de gestão, metas definidas, controle sobre os diversos grupos de trabalho e canais de transparência que permitam um controle social.

A nova realidade climática exige revisão nas políticas de uso do solo, reorganização do território e reequilíbrio ambiental das bacias hidrográficas — para isso, projetos dispersos, iniciativas isoladas e promessas bem-intencionadas não bastam. É urgente consolidar uma agenda pública comum, com coordenação técnica e política, que unifique esforços e estabeleça responsabilidades claras entre todos os setores envolvidos.

A reconstrução não pode ser travada por burocracias ineficazes. É preciso agir com agilidade, sem abrir mão da ética pública e da prestação de contas. Mais do que obras físicas, é essencial reconstruir a confiança entre Estado e sociedade, com compromissos que ultrapassem governos e as próximas eleições.

A sociedade está ansiosa por respostas diante das ameaças que iremos vivenciar de forma mais frequente. Existe uma justa insatisfação com o fato de que há muitas promessas e sinais de que algo está sendo feito, mas não fica transparente o que efetivamente está acontecendo e quais as garantias em termos de resultados.