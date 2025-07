Dados, o novo petróleo?

Quase vinte anos depois, o mundo mergulhou de cabeça na corrida pelos dados. Vivemos uma verdadeira obsessão por captar, organizar e usar dados que sustentem decisões estratégicas, melhorem a eficiência, otimizem o marketing, promovam inovação. Mas se dados bem usados já são cruciais para empresas, imagine para quem tem como missão transformar vidas. É o caso da Fundação Projeto Pescar, que há 49 anos atua no desenvolvimento pessoal e profissional de jovens de baixa renda. A gente também percebeu que precisava trabalhar com dados qualificados, de forma estruturada e estratégica.

E foi aí que o recado do Mr. Clive bateu mais forte: dado só vira riqueza quando é transformado em informação útil . Diante disso, decidimos buscar ajuda externa. Nos conectamos com a Qualitin, uma consultoria especializada, que topou voluntariamente contribuir com nossa causa. Com apoio da metodologia e da plataforma deles, criamos um sistema com estratégia, planos de ação, indicadores, rotinas de monitoramento e reuniões de resultado e análise.

Já estamos no segundo ano de uso da ferramenta. A cultura organizacional mudou: hoje temos uma governança de dados mais presente. Com base em análises periódicas, passamos a ajustar prioridades, criar e cancelar projetos, melhorar processos e mapear riscos com mais precisão. Ganhamos mais clareza, agilidade e impacto. Antes de resolvermos todos os problemas do mundo, fica a provocação: e você, está com petróleo bruto em suas mãos ou já abasteceu a gestão com querosene de avião?