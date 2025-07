Cuidar não é Educar e a flexibilização ambiental

O cultivo da ilusão de poder segue seu curso. Chega a ser cômico. Dizem que o comediante faz piada por perder a esperança na humanidade. Podemos falar dos interesses financeiros, das grandes corporações — os tais lobbies. Mas o cômico é que as evidências não convencem. Essas evidências inundam e destroem estradas, casas, pontes e plantações, destelham as moradias, aumentam os oceanos, os ares-condicionados funcionam no limite durante o ano. Mas nada freia a ilusão. A verdade não tem a mesma força que a ilusão, isso tantos já nos mostraram, entre eles, Orson Welles. E a Câmara dos Deputados nos presenteou, de forma didática, com a flexibilização das regras ambientais.

Há tempos venho propondo uma reflexão a partir do título do meu último livro e do podcast: Cuidar não é Educar. Do que se trata? O Educar é ilusoriamente fascinante. Tanto em relação às crianças quanto à natureza. No Educar, a mentalidade se abastece do fascínio pela ilusão de poder, e de alguém ser superior ao outro. Essa ilusão é uma crença que não não aceita a verdade. Ela acredita que a ideia é perfeita e tudo pode. Já na mentalidade do Cuidar, predomina o vínculo com a vida. Nesse vínculo surge o pensar realista. Com esse olhar, lembrando Saramago, criamos o respeito e as formas realistas de cuidado com a vida.