Copa do Mundo Feminina de Futebol: oportunidade para o esporte e a igualdade de gênero

Por Débora Garcia, secretária municipal extraordinária da Copa Do Mundo Feminina de Futebol 2027

Neste 19 de julho, quando celebramos o Dia Nacional do Futebol, temos um motivo a mais para comemorar: faltam dois anos para o início da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, a primeira a ser realizada na América do Sul. Em 24 de junho de 2027, o Brasil será palco de um evento histórico, que reunirá 32 seleções e promete transformar de forma profunda o cenário do futebol feminino no país.

Será a primeira vez que o Brasil sediará a versão feminina do torneio, um passo significativo na valorização do futebol jogado por mulheres e no reconhecimento do talento, dedicação e paixão de tantas atletas que vêm revolucionando o esporte em todo o mundo.

O Brasil tem tradição, torcida e estrutura. Mas agora, mais do que nunca, tem também o compromisso de promover igualdade, visibilidade e investimento no futebol feminino. A Copa de 2027 será mais do que uma competição: será um chamado para a mudança.

Além de impulsionar o reconhecimento das atletas, o torneio trará impactos positivos para as oito cidades-sede: Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Que esses dois anos que nos separam do apito inicial sejam usados para construir um legado duradouro

Essas capitais, que já demonstraram excelência ao sediar jogos da Copa do Mundo de 2014, foram escolhidas por sua infraestrutura e experiência em grandes eventos. Nos próximos meses, veremos uma mobilização nacional para preparar os estádios, capacitar profissionais, organizar eventos paralelos e, acima de tudo, inspirar meninas e jovens a enxergarem o esporte como um espaço possível, acessível e transformador.

A expectativa é que a Copa de 2027 impulsione investimentos em categorias de base, amplie a cobertura da mídia e abra novas oportunidades para atletas, treinadoras, árbitras e profissionais da área esportiva.

Que esses dois anos que nos separam do apito inicial sejam usados para construir um legado duradouro. Porque o futebol feminino não é o futuro: é o presente. Mais do que um evento de um mês, a Copa do Mundo Feminina pode deixar marcas profundas e positivas.