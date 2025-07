Chips: negócios, soberania e geopolítica

Por Adão Villaverde, engenheiro, professor de Gestão do Conhecimento e Inovação da Escola Politécnica PUCRS e consultor SemiCon do Tecnopuc

Ter competência para produzi-los confere autonomia técnico-científica e soberania aos projetos nacionais, que, com tecnologias próprias, evitam a subordinação, pois até o capitalismo é impossível com capital dos outros. Apostar em players sem meios e sede local é o aprofundamento da dependência.

Em tempos de céleres e recorrentes mudanças e transformações, as possibilidades de um país entrar numa nova era, cujo imperativo é o desenvolvimento com sustentabilidade, exigem domínio de manufaturas estratégicas indispensáveis à nova economia.

A demanda por chips no comércio global projeta valores de US$ 721 bilhões para 2025, afetando em torno de US$ 40 trilhões da economia do planeta. Com uma previsão de chegar a mais US$ 1,5 trilhão até o fim da década.