Agricultura: 90 anos de conquistas e desafios

Por Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS completou 90 anos agora em junho. É uma instituição estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Estado desde 1935. São anos de história e trabalho construídos por mais de 1,2 mil servidores espalhados em todas as regiões gaúchas, que fazem a Secretaria da Agricultura se tornar referência pela atuação técnica e capacidade de execução de políticas públicas voltadas ao setor.

Ao longo do tempo, a secretaria foi evoluindo, acompanhando as modificações e os desafios pelos quais o Estado passou nessas nove décadas, mas sempre primando por planejar, promover e fiscalizar ações de defesa agropecuária e pesquisa.

Mudanças climáticas, estiagens e enchentes têm sido os principais desafios do agro nos últimos tempos — e demandam respostas rápidas. Na agricultura, temas como investimento em irrigação e recuperação de solos com práticas sustentáveis são considerados fundamentais para o aumento da produtividade e a preservação ambiental.

Uma instituição que traz no seu DNA o compromisso com a inovação

Mas este é também um período da história que gera apreensão. A renegociação das dívidas dos produtores tem sido pauta diária no governo do Estado, na busca por soluções que ajudem o nosso produtor a se recapitalizar e continuar investindo no agro. O assunto gera insegurança e incerteza, devido à morosidade nas decisões federais, afetando a produção das safras.

As conquistas e os desafios estarão sempre presentes. Mas a força de trabalho da Secretaria da Agricultura é algo que supera as adversidades, com uma estrutura que tem garantido respostas rápidas em momentos críticos, como durante as crises sanitárias e os desastres naturais.