A oportunidade de uma nova era da educação superior

Por Rachel Ballardin, diretora-geral da UniRitter

O Brasil vive um marco importante com as novas normas regulatórias do Ministério da Educação, que redesenham o cenário da educação superior. Esse contexto desafiador, que impacta milhões de estudantes, representa também oportunidade de inovação, reposicionamento estratégico e compromisso com a formação cidadã e profissional para além da dicotomia entre presencial e digital.

O novo regramento estabelece três formatos oficiais de cursos — presencial, semipresencial e a distância — e reforça a centralidade da qualidade, das competências e da imersão no processo formativo. Enquanto muitos se concentram nas métricas de presencialidade, instituições com práticas mais avançadas operam com uma arquitetura pedagógica orientada por competências, especialmente em cursos de alta densidade prática, a exemplo de Medicina Veterinária, Odontologia, Gastronomia e Direito.

É preciso compreender que ambiente profissional não é um espaço físico, mas um conceito de aprendizagem imersiva. Na UniRitter, aplicamos essa visão com a Metodologia Dual, que integra teoria e prática por meio de parcerias nas Unidades Curriculares Duais. Entre os resultados está o BM Verso — projeto acadêmico de metaverso desenvolvido para a Brigada Militar.

Esse movimento representa ainda uma oportunidade para refinarmos práticas

O novo marco regulatório também exige adaptações. Torna-se necessário criar ecossistemas de aprendizagem em que o físico e o digital se integram de forma fluida, permitindo experiências que ampliem o potencial pedagógico, como nas simulações realísticas de Medicina Veterinária em bloco cirúrgico de grandes animais, e nos cursos da saúde com as salas de simulação de alta complexidade.