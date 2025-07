A nova separação de poderes: contra freios e contra “presos”

Por Gilberto Schäfer, juiz de Direito e ex-presidente da Associação dos Juízes do RS

Se você está perplexo com o funcionamento da institucionalidade nos Estados Unidos, saiba que não está só. O que se revela é o quanto um líder autoritário, com traços fascistas, pode minar as bases democráticas.

Esse líder instaurou uma política sustentada no medo e no ódio, especialmente contra imigrantes e políticas de inclusão. Age com desprezo pelas instituições internacionais e com um cinismo desmedido, sustentado por uma estratégia de comunicação extremamente eficaz. Em sua atuação externa, comporta-se como se os demais países fossem extensões de seu próprio quintal, interferindo de forma desrespeitosa e imperial em suas instituições.

É sintomático lembrar a crítica de bispos da Teologia da Libertação na América Central: os Estados Unidos sempre se proclamaram defensores da democracia, mas jamais a exportaram. Talvez a ironia de nosso tempo seja que eles próprios tenham deixado de crer na democracia, expondo a fragilidade real de seu sistema de freios e contrapesos.

Por tudo isso, qualquer um que ainda acredite minimamente na democracia e na separação de poderes deve repudiar, com firmeza, a ingerência direta — e também aquela disfarçada de instrumentos econômicos — sobre países como o nosso.

E nós, magistrados, façamos a nossa parte. Julguemos com imparcialidade, com base na Constituição, garantindo o devido processo legal e aplicando a lei inclusive contra aqueles que, comprovadamente, atentaram contra as instituições democráticas.

Sabemos, pela história, que, quando se passa a mão na cabeça dos inimigos da democracia — quando se perdoa em nome de uma falsa pacificação —, eles retornam mais fortes, mais ousados, mais violentos.