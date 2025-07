A indústria gaúcha em movimento

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs

Faz um ano que assumi a presidência do Sistema Fiergs. Foi um período de muito trabalho e decisões. Logo no início, ouvimos sindicatos, diretores e lideranças para entender as prioridades de quem faz a indústria acontecer. Daí nasceram os pilares que orientam nossa gestão: competitividade, inovação, atração e retenção de talentos e reconstrução das indústrias.

Em 12 meses, começamos o movimento pelo Fundo Constitucional para a Região Sul, que pode transformar nossa capacidade de investimento. Reforçamos o apoio às pequenas e médias indústrias e reconstruímos a sede da Fiergs, atingida pela enchente de 2024. Criamos o Rota Fiergs, que já chegou a quatro regiões do Estado, levando a federação para mais perto das empresas e anunciando investimentos do Sesi e do Senai que somam R$ 89 milhões até 2027. Ainda neste ano, vamos visitar outras seis regiões, ampliando o alcance desse trabalho.

Por dentro do sistema, realizamos mudanças profundas. A principal foi a integração da gestão do Sesi, do Senai e do IEL, trazendo mais agilidade aos serviços. Outras transformações modernizaram processos e reduziram custos.

Com união e coragem, seguiremos escrevendo os novos capítulos

Na educação, demos passos importantes atendendo a demandas críticas como a falta de mão de obra qualificada. Em 2024, tivemos 154 mil matrículas em cursos do Sesi e do Senai. Neste ano, devemos chegar a 162 mil. Isso significa mais jovens e trabalhadores preparados para os desafios da nova indústria. Programas como Indústria Acolhedora, Soldado Cidadão e Seja+Pro Emprego e Trabalho caminham nesse sentido.

O que vem pela frente é ainda mais desafiador. Queremos uma indústria mais inovadora, competitiva e conectada com o futuro, sem perder a raiz que sustenta nossa ação: gente que trabalha, investe, arrisca e transforma.