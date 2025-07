A força do cooperativismo a serviço da saúde

Temos orgulho de integrar e fortalecer o maior sistema cooperativo de saúde do mundo há mais de 50 anos. São milhares de médicos cooperados e colaboradores que, juntos, atuam com um propósito comum: fazer a diferença no cuidar das pessoas, com excelência, dignidade e proximidade.

Ao longo das últimas décadas, mostramos que é possível equilibrar gestão eficiente com compromisso social, oferecendo acesso à saúde de qualidade, investindo em inovação, prevenção e programas de atenção integral ao paciente. Também estamos presentes nas comunidades com ações de responsabilidade social, educação em saúde e apoio a projetos sustentáveis.

Nesta data tão importante, mais do que comemorar, renovamos nosso compromisso com esse modelo que transforma vidas. Afinal, cooperar vai muito além do espaço de saúde em si. É pensar e atuar com base em mais colaboração e empatia. É atuar com zelo na adversidade, seja em uma longa e dura pandemia ou em uma enchente de impacto histórico e devastador. É se fazer presente todos os dias pelo bem comum.