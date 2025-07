A força das mulheres artesãs

Por Tatiana Laschuk, coordenadora do Projeto Artesanato de Fibra RS

Está nas mãos das mulheres um grande desafio neste mundo de múltiplas transformações: manter vivas as tradições do artesanato com fibras vegetais, que atravessam gerações. Esse saber, que por muitas vezes é subestimado e invisibilizado nos dias atuais, precisa continuar a ser valorizado e reconhecido. Não apenas como herança cultural, mas como fonte legítima de renda, empoderamento e transformação social.

Muitas delas passaram a perceber seu trabalho com orgulho

O Projeto Artesanato de Fibra RS, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, nasceu com esse propósito. Projeto cultural com foco na revitalização do artesanato gaúcho de fibras vegetais, ele tem como centro mulheres artesãs que, espalhadas por diferentes territórios do Estado, carregam consigo técnicas ancestrais, histórias de família e um conhecimento material profundamente enraizado. Para fortalecer essa potência, uma das ações mais significativas do trabalho foi promover oficinas práticas de design, que aliaram tradição e inovação.

Mais de 70 artesãs participaram dessas formações, em cidades e comunidades rurais, serranas e na Região Metropolitana, quando compartilharam conhecimentos sobre técnicas de produção e também de sustentabilidade do negócio. O resultado mais impactante não foi apenas estético ou técnico – foi simbólico. O que se viu, com clareza, foi a transformação do olhar da própria artesã sobre sua criação. Ao compreenderem que podem criar, inovar e propor com originalidade, muitas delas passaram a perceber seu trabalho com orgulho – não mais como algo "simples", mas como obra de valor cultural e econômico. O artesanato de fibras vegetais é mais do que uma expressão cultural – é também sustento, identidade, memória e autonomia.