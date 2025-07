A crise além das birras

Por Tiago Dinon Carpenedo, residente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)





Adoramos personificar tudo. Foi o governo do Fulano. Quem venceu foi o time do Beltrano. E assim por diante. A realidade tende a ser mais divertida e interessante quando explicada por meio dos CPFs envolvidos — em detrimento dos CNPJs.

Em decorrência da imposição de tarifas de importação de 50% aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos, grande parte das análises enfoca as discordâncias pessoais dos atores principais. Como se as birras entre Trump, Lula e Bolsonaro explicassem tudo. É claro que explicam parte desse imbróglio. Além disso, por se tratar de perfis intempestivos e populistas, eles capitalizam politicamente esse tipo de cenário.

Há cinco anos, provocações de um chefe de Estado de país emergente provavelmente nem chegariam à pauta do presidente americano. Entretanto, as ações recentes do Estado brasileiro auferiram a proeza de atacar, potencialmente, as três maiores vantagens competitivas dos Estados Unidos.

O Brasil está se apropriando de pautas de interesse de outros países

Ao prejudicar e multar as plataformas de redes sociais, atingimos o setor mais pujante da economia americana: as empresas de tecnologia. Ao propor que o dólar não seja utilizado como a moeda primária das operações internacionais, questionamos a dominância da moeda americana como reserva mundial. Ao proferir frases de alinhamento e buscar protagonismo na cúpula do Brics — em que se encontram os principais adversários americanos da atualidade, China e Irã —, frustramos as expectativas americanas sobre o bloco de influência a que o Brasil está se aliando.

O que ganhamos com isso? A meu ver, nada.

O Brasil está se apropriando de pautas de interesse de outros países, desalinhadas com as preocupações do povo brasileiro. As provocações nos colocam na mira, sem necessidade, da maior potência mundial. Como diz o ditado popular, estamos cutucando a onça com vara curta.