A cheia não foi só culpa da chuva

Os gaúchos atravessam um dos períodos mais desafiadores de sua história recente. Como cidadão do Rio Grande do Sul , sinto a necessidade de uma reflexão honesta e construtiva sobre o que está por trás das enchentes cada vez mais frequentes — e, principalmente, o que podemos aprender para evitar tragédias futuras.

Eventos como as cheias de 1941, 2024 e 2025 revelam um padrão preocupante: mesmo com volumes de chuva iguais ou menores, o nível do Guaíba sobe mais a cada ano, superando antigas marcas. Isso demonstra que o problema não é só climático; há falhas estruturais acumuladas ao longo das décadas. A rápida urbanização sobre áreas naturais e a ausência de obras de contenção adequadas aumentam a vulnerabilidade das cidades. As decisões urbanas, a impermeabilização crescente e o abandono de práticas de manutenção expuseram a população a riscos que poderiam ser mitigados.