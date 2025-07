A carta de Donald Trump a Lula

Por fim, Executivo e Legislativo precisam admitir que as críticas à relação comercial entre o Brasil e os EUA têm, em parte, fundamento. Isso porque, apesar do déficit comercial com os EUA, o Brasil tem tributação protecionista. Comparativamente, enquanto no Brasil a tributação pode, conforme o produto importado, fazer o preço crescer cerca de 100%, ela varia nos EUA de 0 a 37%, sendo a maioria dos produtos importados tributada de 2,5% a 6%. Além disso, enquanto no Brasil o consumidor que compra algum produto do Exterior pela internet por um valor irrisório paga um imposto de importação de 60% mais o ICMS, nos EUA há uma isenção até US$ 800.