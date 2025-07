35 anos do ECA: data a celebrar?

Por Paula Simões Dutra de Oliveira, defensora pública e dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente

Em 13 de julho de 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma legislação inovadora, considerada uma das mais avançadas do mundo nesta área, que, nos moldes do que preconizou a Nova Carta Constitucional promulgada dois anos antes, deixava para trás a doutrina da situação irregular, conferindo a crianças e adolescentes a condição de sujeitos de direitos, a serem tratados com prioridade absoluta.