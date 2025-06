Vitais na emergência, invisíveis na rotina

O foco de influenza aviária em Montenegro , rapidamente contido com a detecção precoce e atuação contundente dos servidores, colocou em destaque, mais uma vez, o trabalho dos Fiscais Estaduais Agropecuários . Outro caso emblemático foi o foco da doença de Newcastle, em Anta Gorda, no ano passado. A análise destas duas ocorrências instiga uma reflexão: por que a valorização da atividade ocorre apenas quando uma emergência bate à porta? Por que somente nesses momentos somos vistos, lembrados? Infelizmente, os holofotes são efêmeros.

O Estado do Rio Grande do Sul, considerado pelo Ministério da Agricultura um serviço de referência, não pode ser negligenciado nos momentos de calmaria. No mês em que celebramos o Dia do Fiscal Estadual Agropecuário (25/6), destinado a homenagear e reconhecer a importância da categoria, fica o questionamento: vamos esperar a próxima ocorrência para compreender a necessidade de valorização contínua? Porque quando a tormenta chegar, nós precisamos dar conta.