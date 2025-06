Uma luta contra a barbárie

Israel responde com precisão militar, visando alvos estratégicos para neutralizar ameaças sem escalar para uma guerra regional. Essa postura reflete um compromisso racional com a autodefesa, buscando dissuasão efetiva e preservação da paz, evitando tanto passividade quanto belicismo.

Israel é alvo das teocracias corruptas do Oriente Médio e das viúvas de Marx, Lênin, Stalin e Hitler por liderar uma revolução cultural, ética e tecnológica comprometida com os valores iluministas de Francis Bacon, Isaac Newton, John Locke e Adam Smith, lado a lado com os do judaísmo de Moisés, Esther, Salomão e David. Por isso, prevejo que Israel prevalecerá e o povo iraniano acabará se livrando do regime dos aiatolás.