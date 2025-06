Três marcos, um compromisso

Por Alexandre Dionello, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre (APMPA)

Neste dia 4 de junho comemora-se o Dia do Procurador Municipal de Porto Alegre, juntamente com os 39 anos da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre (APMPA). Também no ano de 2025 celebramos o centenário da Procuradoria-Geral do Município (PGM). Três marcos institucionais que nos convidam à reflexão sobre o papel da Advocacia Pública na consolidação de uma cidade mais desenvolvida, justa e eficiente.

A história da APMPA, fundada em 1986, foi construída na defesa intransigente da carreira e na valorização do serviço público como vetor de transformação. Ao longo dessas quase quatro décadas, estivemos presentes em debates sobre os projetos relevantes para a cidade, pois as políticas públicas passam pelo exame e pela manifestação do Procurador Municipal.

Cabe a nós seguir construindo a cidade com base no Direito e no bem comum

Já a PGM é testemunha da evolução da capital. Esteio jurídico da Administração, é ali que se constrói, com rigor técnico e zelo ético, a moldura legal de ideias e projetos. Da orientação jurídica dos gestores à cobrança da dívida ativa, da defesa judicial à análise de contratos, os Procuradores Municipais são fiadores silenciosos da legalidade a bem do interesse público.

Neste mês simbólico, celebramos também os avanços recentes no reconhecimento da carreira. A sanção da lei que garante a percepção dos honorários advocatícios, na linha do que já ocorria na Advocacia-Geral da União, nas Procuradorias Gerais dos Estados e nas Procuradorias das demais capitais, representa uma conquista histórica.