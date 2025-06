Taça cheia para nossa Fenavinho

Por Alexandre Miolo, coordenador da 20ª Fenavinho

O contexto para realizarmos a 20ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) não poderia ser mais inspirador. Estamos, pela quinta vez consecutiva, juntos com a ExpoBento, a maior feira multissetorial de compras e entretenimento do país. E estamos homenageando nossa história. A história da imigração italiana, que completa seus 150 anos no Rio Grande do Sul, e está intimamente conectada com a história da Fenavinho.

Seguimos construindo e propagando a festa, as vinícolas brasileiras e todo o setor

Motivos para brindar temos de sobra. Vinhos e espumantes de qualidade para abastecer nossas taças, também. Desde que foi retomada pelo CIC-BG, a Fenavinho vem dando, edição após edição, provas de sua força e de seu potencial. O espaço Fenavinho na ExpoBento vem sendo um sucesso absoluto, trazendo o melhor da nossa produção vinícola, da nossa gastronomia e de nossa cultura em uma verdadeira festa que encantou quem esteve por lá.

Com os mesmos valores dos imigrantes italianos que desbravaram a região 150 anos atrás, seguimos hoje construindo nosso futuro. Acreditamos na força do trabalho e na união de esforços em busca de conquistas coletivas. O legado de nossos colonizadores, que está presente em cada garrafa de vinho elaborada pelas nossas vinícolas, aparece em cada detalhe da 20ª Fenavinho, com a melhor combinação entre tradição e inovação, entre passado e futuro. O evento se iniciou na quinta-feira e vai até o próximo domingo.

A Fenavinho é nossa essência, nossa história, nossa Bento Gonçalves. Seguimos construindo e propagando a festa, as vinícolas brasileiras e todo o setor vitivinícola, em cada elo desse processo – do viticultor, que cultiva a uva com amor e dedicação, às empresas familiares, que contam suas histórias em cada garrafa, e também às grandes marcas, que alavancam o setor com investimentos e inovação, forjados pela tradição, obstinados por qualidade e pela expansão internacional.