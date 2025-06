Sem saneamento, não há meio ambiente

A ausência de coleta e tratamento de esgoto é um dos passivos socioambientais mais nocivos do Brasil. Uma marca de uma sociedade que avança em tantas frentes, mas ainda ignora o essencial: o meio ambiente como reflexo do nosso compromisso com a vida. E não há compromisso mais urgente do que tirar do papel a universalização do saneamento. O que por décadas foi invisibilizado hoje salta aos olhos.