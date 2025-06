Seis meses para o futuro

Por Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico e Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul

Em junho, completam-se seis meses que a Invest RS passou a cuidar da prospecção de investimentos e da promoção dos produtos do Estado para outros mercados. A partir do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, temos um norte para ampliar ainda mais a atratividade e o crescimento do Rio Grande do Sul em todas as dimensões.

A estratégia é clara e colaborativa: gerar valor e oportunidades com propósito, impulsionando, ao mesmo tempo, inclusão, inovação, competitividade e sustentabilidade. Neste curto tempo de existência, a Invest RS mostrou que a aposta do Rio Grande do Sul em criar uma agência de desenvolvimento materializou essa estratégia, com um novo posicionamento do Estado.

Estamos em uma fase de amadurecimento institucional: melhoria dos dados, da inteligência de mercado e do relacionamento com setores potenciais. Nosso painel de dados, que iremos lançar nos próximos dias, é um exemplo disso: temos mais de cinco gigabytes de dados que resultam em ampla capacidade de consulta e cruzamento de informações, além de mapeamento exclusivo de terrenos públicos à disposição dos investidores no RS.

Com planejamento e estratégia, o que antes era intenção agora é ação

Olhando para o futuro, é importante destacar o lançamento do nosso escritório em São Paulo, que representa um movimento estratégico para aproximar o Estado do principal centro econômico da América Latina. Mais do que uma base operacional, o espaço funcionará como um hub de conexão, aumentando o alcance institucional da agência e a competitividade do Estado na disputa por investimentos no cenário nacional e internacional.