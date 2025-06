Saúde mental: da norma à prática

Embora o Brasil seja mundialmente conhecido por sua população alegre e acolhedora, o país ocupa hoje a segunda posição global em número de diagnósticos de síndrome de burnout , conforme estudo da International Stress Management Association (Isma). Nesse contexto, as recentes atualizações das normas regulamentadoras NR-01 e NR-05 representam um avanço relevante, refletindo uma mudança de postura em relação à saúde mental no ambiente de trabalho. O burnout não é mais apenas a “palavra da moda” e passa a ser reconhecido, também pelas empresas, como um risco ocupacional.

O adiamento da fiscalização por parte do governo federal levanta questionamentos sobre a efetividade prática das normas, uma vez que sua eficácia depende diretamente da capacidade operacional do Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, o cenário já é marcado por limitações estruturais e escassez de pessoal. Sem o devido acompanhamento técnico e institucional, as novas diretrizes correm o risco de se tornarem apenas declarações formais, sem impacto real na vida dos milhões de trabalhadores expostos a sobrecarga, jornadas exaustivas, assédio moral e pressão por metas inatingíveis.