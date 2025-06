Saneamento: o exemplo de um pequeno município chamado Araricá

Localizado a 70 quilômetros de Porto Alegre, Araricá, com pouco mais de 8,5 mil habitantes, está protagonizando uma transformação histórica no saneamento básico do Rio Grande do Sul. A cidade será uma das primeiras da Região Metropolitana a universalizar o abastecimento de água dentro do prazo do Marco Legal do Saneamento e o primeiro município com menos de 30 mil habitantes no Estado a fazer isso por meio de uma concessão privada.