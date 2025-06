RS seguro? Sim, mas até quando?

Por Guilherme Yates Wondracek, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP/RS)

Nos últimos anos, os governos do RS perceberam a importância de valorizar os policiais, dando-lhes boas condições de trabalho e remunerando-os adequadamente, como forma de garantir melhor qualidade na segurança pública dos gaúchos. Afinal, é preciso oferecer uma contrapartida justa a quem expõe sua própria vida na lida diária com criminosos de todos os níveis de periculosidade.

Lamentavelmente, no entanto, essa situação vem sendo alterada durante mandatos do governador Eduardo Leite, que impõe um verdadeiro arrocho salarial aos policiais, negando-lhes até mesmo a reposição dos índices inflacionários no período, algo que não se observava há pelo menos 20 anos.

Como as estatísticas de criminalidade seguem diminuindo, o governador simplesmente desconsidera todos os apelos das representações classistas dos policiais — a quem nem recebe —, embora utilize esses números para sua promoção pessoal. O que mostra uma despreocupação com o futuro, visto que, desvalorizando tais carreiras, fatalmente haverá desestímulo a que novos e bem preparados candidatos integrem as instituições policiais do nosso Estado ou que continuem nelas.

Esses reflexos talvez só ocorram depois de concluído seu mandato

A título de exemplo, quando Eduardo Leite assumiu em 2019, os delegados de Polícia do RS, no final de carreira, detinham o quarto maior salário do país. Hoje, estão na 16ª posição. Recentemente, mais de 130 policiais civis se exoneraram, o que é perfeitamente compreensível quando se concedem reajustes pífios ante uma inflação que beira os 40% no mesmo período.

Tentamos alertar o governo sobre a necessidade de alterar esse quadro, sob pena de que, inexoravelmente, o desencanto com a profissão e a falta de valorização desestimulem a continuidade do necessário esforço de quem precisa arriscar a vida para realizar seu trabalho. Isso resultaria no aumento dos índices de criminalidade e da consequente preocupação da população gaúcha.