RS se consolida como destino seguro para o turismo

Por Ronaldo Santini, secretário estadual de Turismo

O Rio Grande do Sul alcançou uma posição de destaque no cenário nacional ao ocupar a terceira colocação no ranking dos Estados mais seguros para turistas, ficando atrás apenas do Distrito Federal e de Santa Catarina. O dado reforça uma política pública integrada, que alia segurança, qualidade de vida e desenvolvimento do turismo em todas as regiões do Estado.

Entre 2022 e 2024, o RS apresentou quedas expressivas nos principais indicadores de criminalidade: 47% nos casos de latrocínio, 49% nos roubos a pedestres, 25% nos furtos de veículos, 48% nos roubos de veículos e quase 45% nos roubos a estabelecimentos comerciais. São resultados que evidenciam o trabalho contínuo das forças de segurança e o fortalecimento da presença do Estado nos territórios.

Esses avanços não são isolados. A segurança pública é parte de uma estratégia transversal, que também envolve o turismo. Quem viaja busca tranquilidade, e essa sensação começa no momento em que a pessoa se sente protegida. Aqui no RS, segurança e turismo caminham juntos — de forma integrada, planejada e com foco na experiência de quem nos visita.

Além dos investimentos em segurança, o Estado tem apostado firmemente no fortalecimento da infraestrutura turística e na promoção dos seus atrativos. Programas como o Avançar no Turismo e o Plano Rio Grande e campanhas nacionais têm contribuído para consolidar o RS como um destino preparado e acolhedor em todas as estações do ano.

É uma conquista coletiva, que valoriza o presente e fortalece a imagem do Estado