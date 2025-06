Prosperidade ao custo de nossas vidas

Qual a diferença entre esses episódios? Um foi em país pequeno, de elevada instrução, estrutura e senso de responsabilidade política. Outro, num país gigante, com desafios educacionais, estruturais e políticos imensuráveis de tão grandes. No primeiro, a população, seus animais e bens foram evacuados em tempo seguro e novo destino negociado coletivamente, minimizando os danos. No segundo, mais que nada, Deus e uma louvável rede instantânea de solidariedade entraram em ação para socorrer o possível , deixando um lastro de muita dor e prejuízos de toda ordem para trás.

Assim, defende-se a flexibilização máxima de licenciamentos ambientais com a PL 2.159, ridiculariza-se a ministra Marina, maquiam-se dados sobre o Pampa, apresentando redução de desmatamento como sinônimo de preservação campestre e igualando a feição homogênea do pasto cultivado com a rica biodiversidade e serviços ecossistêmicos do nativo, entre tantas outras alucinações de festeiros pondo em risco a vida de todos nós.