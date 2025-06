Passaportes

Por Cassio Grinberg, consultor de estratégia e autor dos livros Desaprenda e Desinvente

Chegou aqui hoje um tema de casa do colégio das nossas crianças, para o qual elas precisaram nos entrevistar em busca de registros da história de descendentes: nomes de casais, anos de chegada, motivos da vinda.

Começando pelos motivos, lidera a lista o antissemitismo e a esperança de que, longe da velha Europa, existisse um lugar onde a liberdade fosse mais universal e sonhar fosse mais possível. Mas não é apenas disso que estou falando.

Certas palavras, ditas no microfone da ignorância, deixam escapar, justamente, o quanto análises superficiais e até mal-intencionadas subestimam passado, presente e futuro de qualquer comunidade judaica

Perdi já minha mãe, meu pai tem certa idade, o grupo dos primos é apenas hipótese, até porque pouco era falado em casa. Sabemos que as vindas datam de 1910 a 1930, que o caminho passava por empreender comprando regateado e vendendo com táticas — lembro, é claro, da história de quando o vô Gregório, comerciante de casimira com 10 anos de idade, viu pela primeira vez o mar.

Sei que trago em mim os Grinberg, Sclovsky, Druck, Keisermann, Kamiansky, Scliar, e que para meus filhos também passaram os Saltz, Alcalay, Frucht e tantas outras famílias cujos nomes nunca saberemos todos, mas que nos orgulham com sua atitude de migrar e nos divertem com aquela mishgass (loucura, em iídiche) que sabemos que, no fundo — às vezes, não tão fundo —, também temos.

Mas o que sabemos, também? Que, mesmo sem internet, o antissemitismo já estava por aqui: quando meus tios brincavam na calçada e vinha alguém acusar “foi você que bateu no meu irmão, né, judeu?”. Mas que também havia gente que abria portas nas quais insistíamos em bater, e que depois vinha bater também na nossa — afinal, tinha um aroma de blintzes (pasteizinhos judaicos) que enevoava as janelas da Rua Santa Terezinha.