O que os livros mais vendidos revelam sobre o Brasil leitor?

Por Ramir Severiano, diretor e fundador da Vitrola

Muito se falou nos últimos dias sobre a lista dos dez livros mais vendidos do Brasil em 2025, divulgada pelo site especializado PublishNews. Nela, destacam-se obras de colorir para adultos e devocionais. É preciso olhar para o levantamento sem preconceitos e considerando a evolução do mercado ao longo do tempo.

Além de representarem uma tendência de momento, os títulos no topo da lista cumprem tarefa relevante: conectam as pessoas ao livro. São opções que colaboram para o desenvolvimento de uma conexão com o livro. Depois, cada um desenvolverá o seu gosto literário.

Segundo a edição mais recente da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 47% da população brasileira é leitora. Apesar das diferenças regionais, que apontam no Sul o percentual de 53%, o fato é que parte representativa dos brasileiros não tem o livro como companheiro. Em um mundo comandado por smartphones, encontrar tranquilidade em um livro de pintura, ou no folhear de páginas ter seu momento de religiosidade, é sinal dessa conexão se formando.

Aproximar a população do livro, independentemente do tipo, é um ganho para a sociedade. Sim, queremos que os autores clássicos sejam conhecidos por todos e estejam no topo das listas, mas não é afastando as pessoas dos livros que se alcançará esse objetivo. O fácil acesso e a maior variedade possível de títulos disponíveis para todos devem ser a nossa bandeira.

A leitura tem o poder de transformar indivíduos e impactar comunidades inteiras

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta também a Região Sul como a única a apresentar crescimento no percentual de leitores. Esse dado mostra que é possível criar estratégias regionais de incentivo. Devemos estimular o hábito da leitura a todos os públicos, tendo como foco a democratização dos livros.