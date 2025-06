O Porto de Rio Grande e o desenvolvimento no sul do Brasil

O Porto de Rio Grande, situado no extremo sul do Brasil, é um dos mais estratégicos do país. Com infraestrutura moderna, localização privilegiada e alta capacidade operacional, consolidou-se como posto-chave na logística nacional e internacional.

Nos três primeiros meses de 2025 movimentou 9,6 milhões de toneladas de carga, registrando um crescimento de 20,8% em relação ao mesmo período de 2024. Esse resultado representa o melhor primeiro trimestre desde 2015, quase o dobro da média anual da última década. O Porto de Rio Grande tem potencial para atender à crescente demanda da produção gaúcha, garantindo eficiência, tarifas competitivas e mão de obra qualificada, além de perspectivas de ampliação da operacional. No entanto, o futuro logístico do Rio Grande do Sul enfrenta desafios com o projeto do Porto Meridional, previsto para ser implantado em Arroio do Sal. Como proponente da Frente em Defesa do Porto de Rio Grande, ressalto a necessidade urgente de avaliar os impactos desse novo empreendimento. Com investimento estimado de R$ 1,3 bilhão, o Porto Meridional pretende fomentar o desenvolvimento do Litoral Norte e iniciar suas operações em 2028. Porém, sua viabilidade econômica e ambiental é altamente questionável. Especialistas alertam para riscos graves, incluindo impactos na biodiversidade, erosão costeira e a fragmentação da carga gaúcha.