O direito e o orgulho de ser LGBTQIAPN+

Por Leonardo Ferreira Mello Vaz, advogado e vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB

Há quem pense que a luta pela causa das pessoas LGBTQIAPN+ possa ser uma espécie de busca de privilégios ou até mesmo um assunto momentâneo viralizado entre os mais jovens. É óbvio que esse pensamento é equivocado e segregador.

Durante décadas, diversos movimentos sociais organizados e ativistas buscam a proteção estatal para a garantia dos direitos mínimos, conscientizando a sociedade para o combate ao preconceito e buscando a preservação da integridade desse grupo ainda tão vulnerável.

São inegáveis os avanços obtidos nos últimos tempos, sobretudo nas últimas duas décadas, a exemplo do casamento homoafetivo; do direito à adoção por casais formados por pessoas do mesmo sexo; da alteração do nome de registro para o nome social das pessoas transexuais, sem a necessidade de realização de cirurgia de redesignação sexual; da equiparação da homofobia e da transfobia ao crime de racismo; dentre outros.

É imprescindível também começarmos a pensar no envelhecimento do nosso segmento

No entanto, muito embora esses direitos tenham sido garantidos através de pessoas e organizações que buscaram a tutela judicial diante da inércia legislativa, precisamos estar atentos, pois qualquer descuido com as conquistas já obtidas pode ensejar a aprovação de leis ou mecanismos que subtraiam essas conquistas históricas. O ódio e o preconceito que ainda permeiam a sociedade nos deixam sempre em alerta, principalmente no Brasil, que ainda lidera o ranking mundial de violação dos direitos humanos de gays, lésbicas, travestis, transexuais e intersexos.