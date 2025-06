O CEO do futuro

O diploma ainda importa, mas, para muitas empresas, ele não é mais o critério decisivo. O que realmente faz diferença são as habilidades interpessoais e a capacidade de liderar com empatia e visão estratégica. Cada vez mais, os CEOs precisam equilibrar a entrega de resultados financeiros com a construção de um legado duradouro. Isso significa lidar com pressões externas e internas, gerenciar equipes diversas e garantir que a organização tenha um impacto positivo no mundo.