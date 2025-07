O caminho para minimizar impactos climáticos na educação

As enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 deixaram cicatrizes. No cenário educacional, foram mais de 1.100 escolas afetadas e mais de 400 mil alunos impactados diretamente. Um ano depois da tragédia, é urgente planejar estratégias de longo prazo para minimizar os impactos das mudanças climáticas no ensino público. Segundo o relatório Criança, Adolescentes e Mudanças Climáticas no Brasil, publicado pelo Unicef, mais de 60% das crianças e adolescentes brasileiros estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental. Pelo menos 1,17 milhão de jovens tiveram os estudos interrompidos no ano passado, em especial por enchentes e seca.

Um aliado importante para o plano de escolas resilientes é o investimento social privado. Na B3 Social, o braço filantrópico da bolsa do Brasil, focamos em projetos educacionais estruturantes para reduzir as desigualdades. Para 2025, estão previstos R$ 60 milhões para investimentos em projetos no país. No caso da tragédia do Rio Grande do Sul, a B3 Social atuou na reconstrução da educação, com a doação de R$ 2,6 milhões, que beneficiou 56 escolas no ano de 2024.