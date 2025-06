Muito além da guerra às drogas

Por Mateus Cunda, professor do curso de Psicologia da Estácio Porto Alegre

O Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito foi criado pela ONU em 1987, justamente numa década em que se viu o crescimento exponencial do uso de drogas como cocaína e crack. A resolução defende uma sociedade livre do abuso de drogas e prevê uma cooperação governamental para coibir o comércio ilícito de algumas substâncias.

No contexto atual, o fenômeno, que tem origem desde os primórdios da civilização, se interliga com condutas tóxicas, com comportamentos compulsivos e impulsivos, com a lógica do consumo da nossa sociedade. Reconhecer essa cultura de abusos é fundamental, pois ela se desdobra do álcool ao crack, chegando aos opioides e anfetaminas dos dias de hoje. Nessa trama, milhares de pessoas criaram relações de abuso com as substâncias psicoativas, com repercussão nas demais relações, afetando todo o tecido familiar e comunitário.

As ações para uma efetiva superação do problema devem ir além das medidas biomédicas, justamente por ser necessária uma abrangência psicossocial, entendendo as pessoas em uma rede de relações, sendo a família o grupo social mais diretamente envolvido. Práticas voltadas para a prevenção, com esclarecimento da pauta sem tabus ou apologias, objetivando modos de relação saudáveis, são a base da mitigação do estigma e da exclusão de pessoas com uso problemático de SPA.

No tratamento, é preciso ter pronta resposta aos pedidos de ajuda, como hoje funcionam os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), que são "portas abertas" e atuam de forma descentralizada, com critérios flexíveis para adesão ao tratamento.

No âmbito da reabilitação psicossocial, é crucial a atuação de políticas públicas que visem fortalecer as redes de proteção social, que combatam as violências cotidianas, que garantam os direitos ao trabalho, à renda, à habitação, à educação, à cultura, etc.