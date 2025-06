Escultor renomado, meu amigo Bez Batti , quanto melhor fica, tanto mais se aventura a revisitar sua infância , como se estivesse se credenciando a fazê-lo. Creio que hoje já a enxerga em sua real valia, com o olhar treinado do desenhista. Temos a afinidade das pedras , pois, em meu sítio, eu as planto, pavimentando pátios e caminhos incas. Ele as cultiva, assegurando que tenham voz, pela conformação da visão. É uma conversa tátil, com todos os seus alinhamentos.

Em visita à sua exposição, a mostra Reflexos da Existência, na Galeria Delphus, em Porto Alegre, de 29 de maio a 27 de junho de 2025 -, no evento de inauguração, levei comigo uma pequena pedra que havia desenterrado, em meio ao serviço de capina, cujo relevo guardava marcas semelhantes às produzidas com o uso de cinzel. Ao abraçá-lo, em meio à movimentação intensa do público, entreguei-a, afirmando que lhe traria sorte. Em retribuição, de pronto, ele presenteou-me com um seixo, que guardava junto ao bolso da calça. Compreendi que era sua pedra de toque, uma referência que o mantinha em conexão com seu mundo, tal uma bússola ou um rosário de contas. Nela havia vários pequenos furos, cujo contato com os dedos proporcionava-me a serenidade da lembrança da passagem da água. Comecei eu mesmo a adotar aquele procedimento terápico e fui-me para casa ocupado com o experimento.