Liberdade de expressão e o homem na Lua

Por Marcelo Veiga Beckhausen, procurador regional da República do Ministério Público Federal (MPF), professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS) e doutor em Direito

Ao votar no julgamento sobre a constitucionalidade de artigos da lei que estabelece o Marco Civil da internet (recursos extraordinários 1037396 e 1057258), o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF) disse que nem todo discurso mentiroso deve ser tolerado ou considerado isento de responsabilidade, mas que pelo simples fato de ser mentiroso não deve ser automaticamente censurado.

Mendonça também afirmou que a Justiça Eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho, mas é direito do cidadão desconfiar dela. Novamente tem razão o magistrado. Porém, quando agentes públicos, eleitos pelas urnas eletrônicas, utilizam seus poderes para mentir, por meio de mídias, plataformas e perfis digitais, que as eleições são fraudadas, potencializando a desinformação com o intuito de se perpetuar no poder, temos um problema. Ou seja, a questão não está na clássica liberdade de expressão, mas na manipulação de fatos ou geração de inverdades exponencialmente e sem barreiras. A liberdade em questão não é absoluta.