Letramento migratório e inclusão

O Brasil recebeu, somente em 2024, mais de 194 mil novos migrantes . De acordo com dados do Sistema de Regularização Migratória (SisMigra) da Polícia Federal, desse total, pelo menos 406 apontaram o município de Caxias do Sul como moradia, onde o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), mantido pela Associação Educadora São Carlos (AESC), há mais de 40 anos exerce um trabalho de acolhida, promoção, proteção e inclusão a imigrantes e refugiados que chegam não só à cidade, mas a toda a região da serra gaúcha pelos mais diferentes motivos migratórios. No ano passado, foram realizados 65.996 atendimentos a migrantes na instituição.

Esses entendimentos, assegurados na Lei de Migração 13.445, considerada um grande marco no tema por olhar para a questão por uma perspectiva da migração muito mais voltada aos direitos humanos, fazem parte da formação Letramento Migratório e Proteção Internacional, lançada pelo CAM em 2025. Com apoio da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) para a sua idealização, a atividade tem se destacado pelo interesse que tem levantado. Com os movimentos migratórios em ascensão todos os anos, é preciso sensibilizar para a causa migratória e trabalhar pela inclusão social como um dever de toda a sociedade. Usar as terminologias corretas é também uma forma de promover acolhida e respeito àqueles que estão em busca de uma nova vida.