Juros altos: a perversidade do "mercado"

A insistência do BC em manter juros elevados parece mais um dogma ideológico do que uma decisão técnica. A inflação atual não justifica taxas tão altas, que aumentam o custo da dívida pública e prejudicam o ajuste fiscal. Juros altos punem o crescimento, a renda e a lucratividade dos negócios. Com que interesse? A estagnação contraria os anseios da população.

Para os economistas representantes do "mercado", entretanto, sempre há uma desculpa para elevar juros: petróleo, guerras ou "economia aquecida demais". Cabe à esquerda superar esse consenso neoliberal, propondo alternativas baseadas em planejamento econômico, reforma tributária progressiva e crédito democratizado — caminhos que Haddad tem defendido. O futuro do Brasil depende de enfrentar os interesse do capital financeiro e colocar a economia a serviço do povo.