Integração para o desenvolvimento das cidades

O desenvolvimento das cidades é uma responsabilidade compartilhada. Há, é claro, o papel do poder público — que atua para fixar regras, estratégias e iniciativas que garantam o crescimento econômico, social e urbano. E a própria população, seja individualmente ou em instituições organizadas, exerce influência direta na expansão e no progresso das comunidades em que está inserida.

Existe um outro lado, no entanto, que tem sido cada vez mais determinante nessa equação: o engajamento e a atuação responsável das empresas. Se as cidades crescem, também é porque os negócios planejam sua expansão, se estabelecem em determinados locais e criam laços que vão muito além dos negócios.

Tomo como exemplo, a empresa em que atuo. Em 1980, foi instalado o primeiro hipermercado do Grupo Carrefour Brasil no Rio Grande do Sul. O bairro Partenon ainda se desenvolvia e a escolha foi estratégica. Afinal, estar em um local em expansão, com conceito novo, é excelente para o negócio e para a cidade — já que ajuda a desenhar o contexto urbano, desenvolver a mobilidade, aproximar as pessoas e gerar um ciclo virtuoso. É uma construção conjunta de áreas sustentáveis, que atendem por completo as demandas daquela comunidade.