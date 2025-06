Governo compromete o futuro da sociedade gaúcha

Por Nelcir André Varnier, presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs)

O governo do Estado alega falta de espaço fiscal para recompor as perdas salariais dos servidores do Executivo. Porém, ignora um dado incontestável: esses servidores acumulam perdas enormes. São 80% de inflação ao longo de mais de uma década. O achatamento corroeu o poder de compra e desvalorizou carreiras antes atrativas, afastando novos profissionais e impactando diretamente o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, categorias como juízes, procuradores, defensores, fiscais e até o próprio governador e secretários recebem remunerações elevadas. São ilhas de privilégios no serviço público. A contradição aumenta quando lembramos que, sob Eduardo Leite, o salário mínimo regional teve um reajuste modesto. As valorizações são bem-vindas, mas se mostram seletivas.

Sem perspectivas e com salários defasados, servidores qualificados — muitos com pós-graduação, mestrado e doutorado — deixam suas funções rumo a outros Estados, ao governo federal ou à iniciativa privada

Apesar do discurso oficial, o Rio Grande do Sul registrou superávit de R$ 4,8 bilhões no primeiro quadrimestre deste ano — R$ 1,3 bilhão a mais do que em 2024. Dizer que não há recursos para recomposição salarial é incoerente. Trata-se de uma estratégia para confundir a população e esconder o impacto positivo nas contas públicas. Ou seja, há sim espaço fiscal para a recomposição.

