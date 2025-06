Fé e acolhimento no Vale do Taquari

Por Rafael Luiz Fontana, presidente da Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari (Amturvales)

A fé move montanhas e, no Vale do Taquari, move também corações, reconstruções e sonhos. Há pouco mais de uma década, a região passou a ser reconhecida pela forma calorosa como recebe seus visitantes — mesmo quando o turismo ainda era apenas um projeto de futuro. Hoje, acolher é vocação. E mais do que isso: é uma forma de viver e resistir.

A retomada foi – e segue sendo – fruto da força comunitária

Dos trilhos do Trem dos Vales, entre Guaporé e Muçum, à imponente ponte que voltou a ligar as regiões alta e baixa do Vale, entre Arroio do Meio e Lajeado, cada canto guarda uma história de trabalho coletivo e esperança. Aos pés do Cristo Protetor de Encantado — o maior do Brasil — pulsa a fé de um povo que transforma adversidades em movimento. E que não parou nem diante da maior tragédia de sua história.

O evento climático que impactou dezenas de municípios do Vale, em 2024, marcou uma geração. Mas também revelou a grandeza de sua gente. A retomada foi — e segue sendo — fruto da força comunitária. Mãos se uniram num mutirão que resgatou dignidade e ergueu pontes humanas. Em meio ao luto, floresceu o acolhimento.

Essa mesma força se revela nos eventos que celebram a cultura regional, como o Festival do Chucrute, de Estrela; a Teuto Frango Fest, de Teutônia; e a Mostra Guaporé; além de eventos tradicionalistas, como os filós, e até os natalinos que aconteceram e acontecerão ao longo de 2025. Neste mês, na edição da Suinofest, de Encantado, que se inicia nesta sexta-feira, viveremos mais do que uma festa gastronômica: será a celebração da cooperação e da identidade regional e a prova de que a alegria também impulsiona o desenvolvimento.